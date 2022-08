Taaramäe ERR-ile: tahan Vueltal etapivõitu, juba täna tuleb proovida

Tänavune Hispaania velotuur algas kolme Hollandis toimunud etapiga, kui reedese meeskondliku temposõidu võitis Team Jumbo–Visma ning kahel järgneval sileda profiiliga katsel võidutses Iirimaa sprinter Sam Bennett (Bora–Hansgrohe)

"Meil läks tiimisõit normaalselt, teadsime, et me ei võida seda ja esikümnesse ei sõida. Peaeesmärk oli etapp hästi lõpetada, et keegi viga ei saaks ja kõik oleks järgnevaks valmis. See meil õnnestus," rääkis Rein Taaramäe neljanda, esimese Hispaania pinnal sõidetava etapi eel ERR-ile.

"Minul on sama roll, mis viimastel suurtuuridel olnud: raskematel päevadel saan hommikul proovida eest ära sõita, etapivõidu nimel heidelda ja nendel päevadel, kus ette ei saa, pean aitama oma kokkuvõtte peale sõitvaid mehi [Domenico] Pozzovivot ja [Louis] Meintjest, et nad aega ei kaotaks," sõnas Taaramäe. "Pean vajadusel ka suuremat abi andma, kui midagi juhtub: seisma jääma, ootama, neid järele vedama."

Sel nädalal ootab Loode-Hispaanias rattureid kuus keerulisema profiiliga etappi ja Taaramäe sõnul ei ole rünnakutega põhjust oodata.

"Rattaspordis on ikka nii, et isegi etappe välja valides ei pruugi see tihtipeale isegi hea enesetundega õnnestuda. Plaan on selline, et iga päev, kus lõpupoole on tõuse, nendel etappidel üritada end alguses jooksikute gruppi nihverdada," jätkas Taaramäe. "Kui 20 etapil proovida, võib-olla kolmel neist õnnestub. Tasub igal etapil proovida. Äkki neist ühel näkkab, äkki ei näkka ühelgi ja võib-olla ei saa ühelgi jooksikute gruppi. Alates tänasest tuleb juba proovima hakata," kinnitas mullu Vuelta kolmanda etapi võitnud ning kaks päeva liidrisärki kanda saanud eestlane.

"Ütlen selle välja, et tahan etapivõitu. Šanss on olemas, šanss ei ole kunagi suur, sest võitleme üksinda armee vastu. Ikka unistad, loodad ja paned eesmärgi üks etapp ära tuua. Kas see õnnestub, eks näha ole: kui endast maksimum anda, võib lõpuks ikkagi rahule jääda," lõpetas Taaramäe.