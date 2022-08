Alvar Tiisler: Taaramäe protsent võita etapp on väike, aga olemas

"Rattamaailmas sellised asjad pigem ei ole väga reaalsed. Rein ütles ka seda, et üksinda pead 200 mehe hulgas etappi võitma minema. Kõik sõltub väga palju sellest, milline saab olema tema seis üldarvestuses. Ehk kui altid on peagrupi või üldarvestuse mehed lubama teda ära jooksikute gruppi," lausus Tiisler.

"Rein on ka seda öelnud, et ta kavatseb üritada ja üritada. See võib-olla homme, aga eelkõige tasub silmas pidada neljapäevast etappi ja sel nädalal ka laupäevast ja pühapäevast etappi, mis võiks olla tema etapid."

"Rein Taaramäele sobivad pika lõputõusu profiiliga etapid," jätkas Tiisler. "Protsent võita suurtuuril etapp on väga väike, aga ta on olemas ja Rein Taaramäe eelmisel aastal Vueltal etapi võitis."

Velotuuri ümber sagijate huulil on ennekõike nende meeste nimed, kes üritavad kogu võistluse kokkuvõttes kinni panna. Seetõttu Taaramäest eriti ei räägita. "Kindlasti mitte palju. Rein Taaramäe on üldjuhul inimeste huulile kerkinud siis, kui ta millegi suurega hakkama saab. Seni on ta kolmel korral suurtuuri etapi võitnud," lausus Tiisler.

"Aga kui ma vaatasin erinevate etappide favoriite, siis mõnel etapil on ta küll tärnikese või kahega pandud kirja - et see võiks olla Rein Taaramäe etapp. Aga et enne etappi räägitakse, et Rein Taaramäe on selle etapi favoriit - kuigi seda väga tahaks, siis ilmselgelt on hoopis teisi mehi, keda pannakse ennekõike favoriidiks."

"Selge on ka see, et velotuuril üldjuhul räägitakse meestest, kes lähevad üldarvestuse peale sõitma. Näiteks Primož Roglic, kes tänase etapi võitis. Või Yates või Carapaz või kes iganes," ütles Tiisler.