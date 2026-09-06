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Kõiv võitis Belgias ühepäevasõidu, Lohk teenis kolmanda koha

Jalgrattasport
Glen Gregory Kõiv
Glen Gregory Kõiv Autor/allikas: Martine Verfaillie
Jalgrattasport

Belgias Zonnebekes peetud 84,5-kilomeetrisel meesjuunioride ühepäevasõidul teenis esikoha Glen Gregory Kõiv (Pierre & Sol – OG Cycles; 1:59.53). Hulstes sõidetud 93-kilomeetrisel eliitnaiste ühepäevasõidul teenis Liisi Lohk (Revvi-EGS Group-Velopro) kolmanda koha.

Kõiv pääses koos belglase Niels Degezellega (The Lead Out Cycling Academy) peagrupilt eest kaks ringi enne võistluse lõppu ning pani finišijoonel sprindiga oma paremuse maksma, kirjutab EJL.ee. Kolmanda koha teenis belglane Nolan Ladriere (Trust-Up CC Chevigny; +0.41). Teise eestlasena stardis olnud Robert Sebastian Heinsar (VZW WP de Molenspurters Meulebeke) finišeeris 11. positsioonil.

"Võistlus oli kohe stardist aktiivne ja käis ründamine. Me olime Robertiga samuti aktiivsed ja mitmes rünnakus sees, mis olid mitu ringi eest ära, aga kahjuks saadi need alati kätte," rääkis Kõiv võistluse järel.

"Ühel hetkel läks grupp küljetuules pooles ja tekkis umbes kümnemeheline grupp, kuhu hiljem sõitis järele ka Robert. Seal käis samuti pidev ründamine, kuni kaks ringi enne lõppu ründasin ja sain belglasega eest ära. Taga oli Robert kogu aeg abiks ja tõmbas teisi rünnakuid kinni, mis võisid mind ohustada," lisas Kõiv.

Hulstes peetud eliitnaiste ühepäevasõidul pääsesid samuti peagrupilt eest kaks jooksikut. Esikoha teenis Kasahstani rattur Jelizaveta Sklõjarova (ODL Team – Kiwi Atlantico – Craega; 2:19.59) ja teise koha norralanna Marte Dolven (KDM – Pack Cycling Team vzw). Lohk oli parim kaks minutit ja 38 sekundit hiljem finišeerinud peagrupis. 

Toimetaja: Anders Nõmm

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