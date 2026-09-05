Lepik saavutas pararatturite MM-il 12. koha

Lepiku ajaks mõõdeti 29-kilomeetrisel distantsil 53 minutit ja 25,24 sekundit. Maailmameistriks krooniti prantslane Loic Vergnaud ajaga 40.49,23. Hõbemedali pälvis hollandlane Mitch Valize (+0.32,9) ja pronksmedali hiinlane Qiangli Liu (+1.58,46).

Eesti pararatturite koondise peatreeneri Maaris Meieri sõnul hakkas Huntsville'i 36-kraadine kuumus Lepikule raskusi valmistama distantsi teises pooles.

"MM-il on H5 klassi võistlusmaa tavapärasest pikem," ütles Meier. "Samas rada on siin üks sportlaste lemmik, sest see on korralikult hooldatud, hea teekattega ja laiade tänavatega, mispärast on siin turvaline sõita."

Teisel võistluspäeval asuvad temposõitu sõitma Eliis Paas (C2), Mari-Liis Juul (C5) ja Anre Nõmme (C4).