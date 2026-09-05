X!

Lepik saavutas pararatturite MM-il 12. koha

Jalgrattasport
Janno Lepik pararatturite MM-il.
Janno Lepik pararatturite MM-il. Autor/allikas: Erakogu.
Jalgrattasport

USA-s Huntsvilles alanud pararatturite maailmameistrivõistlustel oli esimese eestlasena stardis Janno Lepik, kes sai temposõidus H5 klassis 12. koha.

Lepiku ajaks mõõdeti 29-kilomeetrisel distantsil 53 minutit ja 25,24 sekundit. Maailmameistriks krooniti prantslane Loic Vergnaud ajaga 40.49,23. Hõbemedali pälvis hollandlane Mitch Valize (+0.32,9) ja pronksmedali hiinlane Qiangli Liu (+1.58,46).

Eesti pararatturite koondise peatreeneri Maaris Meieri sõnul hakkas Huntsville'i 36-kraadine kuumus Lepikule raskusi valmistama distantsi teises pooles.

"MM-il on H5 klassi võistlusmaa tavapärasest pikem," ütles Meier. "Samas rada on siin üks sportlaste lemmik, sest see on korralikult hooldatud, hea teekattega ja laiade tänavatega, mispärast on siin turvaline sõita."

Teisel võistluspäeval asuvad temposõitu sõitma Eliis Paas (C2), Mari-Liis Juul (C5) ja Anre Nõmme (C4).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

15:40

Lepik saavutas pararatturite MM-il 12. koha

15:01

Pogacar sõlmis koduklubiga pika lepingupikenduse

04.09

Van Aert sai Vueltal viimaks oodatud etapivõidu

04.09

Rait Ärm oli võidukas Tšehhis, Karl Patrick Lauk Hiinas

03.09

Vuelta etapi võitis noor üllatusmees

03.09

Olümpiakohta sihtiv Eesti trikirattur tuli Lätis kuuendaks

02.09

Brennan saavutas tiimikaaslaste toel Vueltal kolmanda etapivõidu

02.09

Eesti trikirattur saavutas kõrgetasemelisel võistlusel kuuenda koha

01.09

Prantsuse rattur sai puhkepäeva järel karjääri tähtsaima võidu

31.08

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

31.08

Eesti naisjuunior sai Belgia ühepäevasõidul kolmanda koha

31.08

Graveli EM-tiitlid läksid Taani ja Hollandisse, Pajur eliitmeeste seas 38.

31.08

Lond võitis juunioride Dobele tuuri finaaletapi, Rei üldarvestuse

31.08

Lõiv võitles end MM-il streikiva käiguvahetaja kiuste esimese 20 hulka

30.08

Vuelta liidriks kerkinud Mas võitis etapi

30.08

Mäeuibo sai mäestlaskumise MM-il 48. koha

30.08

Karmilt kukkunud Pogacar peab minema operatsioonile

29.08

Maastikurattasarja finaaletapil triumfeerisid Tarassov ja Uibokand

29.08

Üldliider Pogacar jättis Hispaania velotuuri pooleli

29.08

Mäeuibo jõudis mäestlaskumise MM-il kindlalt finaali

sport.err.ee uudised

18:03

Mali korvpallinaised šokeerisid MM-il neljakordset Euroopa meistrit

17:32

Norralased jäid Otepää laagriga rahule: tavaliselt on tuult rohkem!

17:07

Ermits: loodan, et oskused rullsuusal kanduvad ka suusa peale

16:39

Trans sai Kuressaares järjekordse kaotuse

16:12

HC Panter pidi Balti liiga hooaja avamängus kaotusega leppima

15:40

Lepik saavutas pararatturite MM-il 12. koha

15:01

Pogacar sõlmis koduklubiga pika lepingupikenduse

14:28

Kender ja Parijõgi võitsid U-20 EM-il alagrupi

13:53

Ermits jäi sprindis napilt võiduta, Tomingas samuti pjedestaalil

13:03

FOTOD | Kulbin sai suvebiatlonis Norra tippude järel kuuenda koha

12:21

Vene meedia: ISU võttis Valijevalt neutraalse sportlase staatuse

12:00

PSG kehv hooaja algus sai kodumurul jätku

11:22

Euroopa meister Belgia alustas MM-i võiduga

10:50

Noah Lyles kuulutas hooaja lõppenuks

10:11

Õed Williamsid andsid soodsa seisu käest

09:46

Alcaraz võitis kolmes setis

09:08

Sabalenka peatas kanepihaisu tõttu mängu

08:42

Iiri ründaja peatas Reali võiduseeria

08:04

Liverpool teenis hooaja esimese võidu

04.09

Duplantis loobus soojendusel Teemantliiga finaaletapist

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo