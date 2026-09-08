Eliis Paas sõitis MM-il kahel korral esikümnesse

USA-s Huntsvilles toimunud pararatturite maantee maailmameistrivõistlustel tegi Eesti koondis – Eliis Paas, Mari-Liis Juul, Janno Lepik ja Anre Nõmme – raske kliimaga võistlusel mitu tugevat etteastet, millest säravaimaks kujunesid Paasi kaheksas ja üheksas koht.

Võistluse avapäevadel sõidetud eraldistardist temposõitudes pidi Eesti koondis kohanema Huntsvilles valitsenud ligi 36-kraadise kuumusega. Meeste H5 klassi eraldistardis saavutas käsirattur Janno Lepik 12. koha.

C-klassi eraldistardis tegi suurepärase MM-i debüüdi Eliis Paas (C2), kes sõitis välja üheksanda koha. Mari-Liis Juul (C5) lõpetas eraldistardi 16. kohal ning Anre Nõmme (C4) samuti 16. kohal.

Eesti koondise peatreener Maaris Meier jäi koondislaste esitusega raske kliimaga kohanemisel rahule: "Eliis tegi eraldistardis oma elu kiireima sõidu. Kuumus tegi teise ringi kõigile raskeks, kuid sportlased pidasid vastu ja tegid oma töö korrektselt ära."

Maantee grupisõitudes näitasid eestlased veelgi teravamat minekut. Naisratturite C2 klassis püsis Paas kuni lõpumeetriteni peagrupis ning saavutas tihedas finišis kõrge kaheksanda koha, kaotades maailmameistriks tulnud šveitslannale Flurina Riglingile vaid seitsme sekundiga (aeg 1:41.58).

Mari-Liis Juul (C5) saavutas maanteesõidus 16. koha, Janno Lepik (H5) 12. koha ning Anre Nõmme (C4) 21. koha.

Eesti Paralümpiakomitee hinnangul andis MM kinnitust, et Eesti pararatturid suudavad maailma tipus konkureerida ning näidatud tulemused on suurepäraseks vundamendiks edasises ettevalmistuses. Samuti tõid sportlased MM-ilt väärtuslikke punkte Los Angelese 2028. aasta paralümpiamängude edetabelis.