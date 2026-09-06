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Van Aert sai lühendatud etapil teise võidu

Jalgrattasport
Wout van Aert
Wout van Aert Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri 15. etapi (Palma del Rio - Cordoba; 110,2 km) võitis belglane Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike). Kokkuvõttes jätkab liidrina hispaanlane Enric Mas (Movistar Team).

Vueltal saatis pühapäeval edu jooksikuid, sest punktiarvestuse liider van Aert kuulus viieliikmelisse jooksikutepunti, kes tuli lõpuni koos ja kõik said võitjaga sama aja.

Viimasest kolmest etapist kaks võitnud Van Aerti kannul mahtusid esikolmikusse ka itaallane Alessandro Romele (XDS Astana Team) ja belglane Thibau Nys (Lidl - Trek). Välja jäid belglane Ramses DeBruyne (Alpecin - Premier Tech) ja norralane Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).

Üldliidrina jätkab Mas, kes lõpetas pühapäeval grupis, mis finišeeris kaks minutit ja 44 sekundit pärast võitjat. Kokkuvõttes on tema edu teisel kohal oleva austerlase Felix Galli (Decathlon CMA CGM Team) ees kaks minutit ja kuus sekundit. Viimasest vaid nelja sekundi kaugusele jääb Primož Roglic (Red Bull - Bora - Hansgrohe).

Algselt pidanuks etapp olema 189,7-kilomeetri pikkune, aga seoses suure kuumusega otsustati seda pea 80 kilomeetri võrra lühendada.

Esmaspäeval ootab rattureid velotuuri teine puhkepäev, misjärel tuleb sõita veel kuus etappi. Taas mägisemad olud ootavad sõitjaid aga uuesti alles reedel.

Toimetaja: Siim Boikov

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