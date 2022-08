Taaramäe: ei uskunud, et võin sellisest grupist kolmanda koha välja võluda

Taaramäe kaotas teise etapivõidu teeninud Jay Vine'ile (Alpecin-Deceuninck) kolmandana 43 sekundit, ületades finišijoone samal ajal Marc Soleriga (UAE). Eestlane tunnistas etapi finišis, et kuigi mõtetes oli etapivõit, pakub talle rahulolu ka kolmas koht.

"Kõigil [jooksikute grupi moodustanud] kümnel mehel olid suurtuuride etapivõidud taskus. Tiitleid oli palju: maailmameister [Mads Pedersen], suurtuuride võitjad, pjedestaalide mehed. Ma ei uskunud, et ma üldse võin sealt kolmanda koha välja võluda," rääkis Taaramäe finišis ERR-ile. "Minu ampluaa ongi breakaway'd [jooksikute sekka pääsemine]. Kui ma kolmas olen: okei, keegi oli tugevam. Sain eest ära, oli hea jalg. Minu jaoks mingil määral ikkagi pidupäev ja rahulolu."

"Esimese tõusu peal saime eest ära, laskumisel panime täiega, mõnes kohas oli natuke juba külg ees. Kõvemad mehed, kellel jalga oli, jõudsid reageerida. Ees olid mehed, kellelt tiimid ootavad, et nad võiks etapi võita," jätkas Taaramäe. "Tean, et olen väga heas ronimisvormis: ma pole elus nii kerge olnud kui praegu ja see andis ka enesekindlust. Lootsin, et noor kutt [Vine] küpsetab ennast ikkagi ära, aga too kutt oleks võinud vist pool päeva panna. Tõus on selline kaval asi, et taastumismomenti pole. Oleks mingi laskumine sees, siis punniks täiega lõpuni, väike laskumine ja uus ponnistus, aga regulaarsel tõusul pole mõtet üle tõmmata."

Laupäevase etapi võitnud Vine triumfeeris Vueltal ka neljapäeval. 26-aastane austraallane on rattamaailma tipus pigem uus tegija, kes on kuulsust kogunud virtuaalselt Zwifti treenimis- ja mänguplatvormil.

"Kui natuke tausta teada, siis see mees leiti nii-öelda puki pealt. Organiseeriti virtuaalne trenažööriga võistlus, jõunäitajaid vaadates leiti, et see mees on väga-väga talendikas. Igaüks sai sellel võistlusel osaleda, ka Peep Vändras oleks saanud seda kodus puki peal teha," naeris Taaramäe. "Numbrid räägivad väga palju, lõppkokkuvõttes on see, kuidas mees pundis ja reaalses olukorras hakkama saab, aga tollel kutil on tasakaal ja ka kupli all väga hea."