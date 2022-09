Taaramäe jättis haiguse tõttu Vuelta pooleli

Taaramäe klubi Intermarche-Wanty-Gobert teatas Twitteri vahendusel järgmiselt: "Kahjuks on Rein Taaramäe (üldarvestuses 20. kohal) haigestunud ja katkestab velotuuri. Jätkame võitlust kolme ratturiga. Puhka ja saa ruttu terveks, Rein!"

Velotuuri juhib endiselt Remco Evenpoel (Quick-Step Alpha Vinyl), kes edestab hispaanlast Enric Masi (Movistar Team) kahe minuti ja ühe sekundiga.

Sadly, Rein Taaramäe (20th overall) is sick and leaves the race. We keep the fight with 3 riders. Rest up, get well soon Rein #LaVuelta22

