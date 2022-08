Taaramäe: järgmised päevad mulle kindlasti sobivad

Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) lõpetas reedese etapi 50. kohal (+0.29) ja jätkab kokkuvõttes 59. positsioonil (+23.22). Tema meeskonna sprinter jäi peagrupist maha ja seega võistkonnal suurt mängu mängida ei olnud.

Rein Taaramäe, päris kummaline etapp oli täna. Etapi keskel väga karm tõus, teil sprinterid peagrupiga koos sinna üles ei jõudnud. Ega teil rohkem midagi teha ei olnudki vist. Milline sinu tööpäev oli?

Meil sprinter on selline mees, kes ei saa sildadest ka põhimõtteliselt üle. Täielik pontsu ja puhas sprinter.

Toores mees ikkagi.

Toores mees jah. Muidu tänapäeva sprinterid on reeglina päris tugevad, kes sõidavad tõuse ka päris hästi. Kui pärast tõusu on sile, siis teevad kõik, et sealt üle saada. Sada meest jääb maha, aga mõned sprinterid jäävad ikka ette. Lõpupoole nägin Bennettit [Sam Bennett, Bora - Hansgrohe sprinter - ERR], siis ütlesin talle, et täna on esimene päev, kui võidad oma elus mägietapi. Aga läks niimoodi, et poisid jäid natuke pika ninaga...

Räägi sellest anatoomiast natuke. 60 kilomeetrit jäi minna, kui olite tõusu tipul. Kolm minutit - mis sees siis ära võtta on viie-kuue mehe vastu, aga kuidas see võimalik on, et peagrupp täna järele ei jõudnud?

Ees olid tugevad ja motiveeritud mehed. Nädal aega on juba sõidetud ja need mehed, kes pidid järele vedama - Bennetti abimehed ja teised - eks neil olid ka jalad juba sussid. Tõmba see kolm minutit järele! Kogu aeg oli kergelt allamäge, see oli natuke eelis jooksikutele, sest need, kes jooksikute hulgas hetkel tööd ei teinud, siis laskumisel on puhkemoment kõvasti suurem. Hoog kisub nii palju kaasa ja taga saab poole rohkem puhata. Oleks seal olnud sile, vastutuul, mõni tõus -, siis see vahe oleks kindlasti kõvasti kiiremini sulanud. Seekord läks nii. Ega ma täna ei tahtnud ette minna. Oleks võinud ju ka proovida, aga seal oli see faktor, et lõpus oli sile sprint. Kui ma oleks kuuekesi eest ära olnud, siis ma oleks kuues olnud. Nii aeglane ma sprindis olengi...

Räägime natuke sellest, mis tuleb ka. Nüüd kaks päris rasket päeva. Ma otseselt ei hakka küsima seda, kuidas sa panema hakkad, aga mis mõtled ja kas võime oodata midagi sellist, mis oli nädala keskel, kus olid väga aktiivne?

Kihutada ikka tahaks! Tänane andis ka eneseusku juurde. Enesetunne oli parem, pigem jõuline, hea oli olla. Järgmised päevad mulle kindlasti sobivad. Siis tuleb juba puhkepäev. Kõik võimalused on olemas ja kõik on lubatud meeskonna poolt. Kindlasti pean proovima.

Mainisid eile hästi huvitavalt, et teadsid niikuinii, et sinna ette ei lähe. Nii palju kui tiimitaktikast rääkida saad... kuidas see otsustatakse, et "Rein, täna on sinu päev ja sina paned" ja millal öeldakse, et "ei, Rein - sina täna ei lähe!"?

Kui on sile, siis on selge, et minul ei ole seal ees midagi teha. Võiduvõimalus on nii väike. Meil on ka sprinter, kellel on finišis abimehed väga olulised. Eile oli suhteliselt selge, et need jooksikud ei lähe lõpuni, sest Groupama tahtis särki hoida. Tundus, et peafavoriidid tahavad ka etapi peale minna. Siis pigem oli mõtekas mitte riskida ja hoida jõudu kokku. Kui vahed on suuremad nagu nüüd mul on 22 minutit võitjale, siis on lihtsam sinna ette ka saada. Kui tekib jooksikute grupp ette, olen selle ülesande saanud, et proovida, mul on õnne ja saan sinna, siis liidermeeskondadele öeldakse raadiosse, kes seal ees on. Siis öeldaksegi, et Taaramäe ja 22 minutit, siis nad võivad selle vahe isegi 20-minutiliseks lasta. Lõpus sõidavad kümme tagasi, aga olen neist ikkagi kümme maas. Nii need asjad käivad.