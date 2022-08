Serena Williams sai Torontos aasta esimese üksikmängu võidu

Oma karjääri jooksul kolm korda Torontos võidutsenud Williams oli esimeses ringis 6:3, 6:4 parem Nuria Parrizas Diazist (WTA 57.). 40-aastane endine maailma esireket lõi matši jooksul seitse serviässa, realiseeris viiest murdepallist kolm ning päästis kaheksast murdepallist koguni seitse.

Järgmises ringis läheb Williams vastamisi 12. asetuse saanud Belinda Bencici (WTA 12.) või kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud Tereza Martincovaga (WTA 71.). Williams on ka Kaia Kanepi (WTA 31.) üks võimalik kolmanda ringi vastane, enne peab eestlanna teisipäeval jagu saama Naomi Osakast (WTA 39.) ja seejärel teises ringis kaheksanda asetusega Garbine Muguruzast (WTA 8.).

Another year, another Serena win



@serenawilliams comes through a tough test in Toronto to advance to Round 2!#NBO22 pic.twitter.com/PGUY5sX10k