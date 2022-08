Raducanu kukkus Torontos juba avaringis välja

Eelmise aasta USA lahtiste võitja Raducanu läks teises setis 2:0 ette, kuid Giorgi võitis kõik järgmised kuus geimim, kindlustades sellega setivõidu.

"See on minu mäng ja ma peaksin alati niimoodi mängima, kuid mõnikord see ei tööta," ütles Giorgi pärast mängu.

Kaks mängijat vahetasid avasetis kuus servimurret, enne kui Giorgi oma paremuse maksma pani pärast Raducanu topeltviga kiires lõppmängus.

30-aastase itaallanna teise ringi vastaseks on belglanna Elise Mertens (WTA 37.), kes alistas 7:6(2) 6:1 ungarlanna Anna Bondari.