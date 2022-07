Cressy ja Pera pälvisid esimesed üksikmängu tiitlivõidud

USA-s Newportis peetud ATP 250 kategooria muruturniiril alistas Cressy 2:6, 6:3, 7:6 (3) tulemusega Kasahstani esireketi Alexander Bubliku (ATP 39.). Kolmandat korda ATP tuuril finaali jõudnud Cressy teenis kodupubliku silme ees oma karjääri esimese ATP tiitli.

"See on uskumatu tunne. Ma poleks kunagi arvanud, et just siin võidan. Täna tundsin nii tõusu kui ka mõõna, aga olen enda üle väga uhke, sest suutsin sellest kõigest läbi tulla," sõnas Cressy pärast matši.

Aasta eest maailma edetabelis 150. kohal olnud Cressy tõusis tänu turniirivõidule esmaspäeval avaldatud edetabelis 33. kohale. Ükski teine 50 parima sekka kuuluv mängija pole viimase aastaga rohkem kohti tõusnud kui Cressy.

FIRST ATP TOUR TITLE



Maxime Cressy defeats Alexander Bublik 2-6, 6-3, 7-6 to become the 2022 #InfosysHallOfFameOpen Singles Champion @TennisHalloFame pic.twitter.com/kvoZjTi3fr — ATP Tour (@atptour) July 17, 2022

Ungari pealinnas Budapestis peetud WTA 250 kategooria liivaturniiri võitis ameeriklanna Bernarda Pera, kes sarnaselt Cressyle pälvis oma karjääri esimese tuuri tiitli. Finaalis sai Pera 6:3, 6:3 jagu serblannast Aleksandra Krunicist (WTA 75.).

"Olen ikka veel natukene šokeeritud. Tundsin, et mängisin head tennist ja olen võidu pärast väga põnevil. Kõrvalt vaadates võis minu võit lihtsana tunduda, kuid tegelikult see nii polnud," kommenteeris Pera.

Endine maailma 14. reket Petra Martic võidutses Lausanne'i WTA 250 kategooria turniiril. Horvaatlanna võttis finaalis 6:4, 6:2 võidu kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud serblanna Olga Danilovici (WTA 106.) üle. Martici eelmine ja kuni pühapäevani ainus WTA üksikmängu tiitel pärines 2018. aastast.