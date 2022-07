Märtsis karjääri lõpetanud endine esireket: ma ei kahetse midagi

Jaanuaris Austraalia suure slämmi turniiril naiste üksikmängus võidutsenud ja kaks kuud hiljem profikarjäärile punkti pannud Ashleigh Barty sõnas The Guardianile antud intervjuus, et otsus karjäär lõpetada ei ole temas kahetsustunnet tekitanud ning äsja lõppenud Wimbledoni slämmiturniirile ta pingsalt kaasa ei elanud.

"Ma ei vaadanud Wimbledoni finaale. Ilmselgelt elasin ma Onsi ja Jelena (Ons Jabeur ja Jelena Rõbakina - toim) esitustele kaasa ja loomulikult oli vinge näha, kuidas minu kauaaegne tuttav Nick (Kyrgios - toim) finaali jõudis, aga pärast karjääri lõpetamist pole ma peaaegu üldse tennist vaadanud. Aeg-ajalt on see mul taustamürana käimas, kuid väga harva istun maha ja huviga vaatan mängu algusest lõpuni," rääkis Barty. "Ma olen oma elus piisavalt tennisepalle löönud. Ma ei pea vaatama, kuidas teised seda teevad."

Barty taandus naiste tennise tipust kõigest 26-aastasena ning see otsus pole temas kordagi kahetsust tekitanud. "Ma ei kahetse midagi. Teadsin, et oli minu jaoks õige aeg. Ma tahtsin seda teha, aga mõistan, et paljud ei pruugi endiselt sellest aru saada. Loodan, et inimesed mõistavad, et see oli ikkagi minu enda otsus. See oli uskumatu kogemus ja ma saavutasin kõik, mida kunagi tahtsin."

"Igatsen natukene oma konkurente. Me veetsime nii palju aega koos ja järsku kõik muutus, nüüd elan hoopis teises maailmanurgas. Üldiselt on pensionile jäämine läinud sujuvalt."

Australlanna kommenteeris ka tema järel esikoha hõivanud poolatari Iga Swiateki viimaste kuude säravaid esitusi. "Iga on uskumatult talendikas, samuti erakordne inimene. Ma ei saaks olla uhkem, et just tema minu asemel esikoha teenis, sest ta mängib tennist nii nagu peab ning tal on palju energiat ja karismaatilisust."

"Naiste tennis on üleüldse suurepärases seisus. Oleme edasi jõudnud sellest, et on ainult üks-kaks mängijat, kes domineerivad. Nüüd on rohkem ettearvamatusi ja see tulenebki mängijate väga tugevast tasemest. Kõik 40-50 parima sekka kuuluvat mängijat on erakordselt head ja neil on kõigil piisavalt palju talenti, et ka esikümnesse kuuluda."

Vahetult pärast karjääri lõpetamist osales Barty Brisbane'is golfiturniiril, mis lõi omakorda spekulatsioone, et ehk hakkab endine esireket hoopis golfimängijaks? "Golf on minu hobi ja selleks see ka jääb. Tean, mida on vaja teha, et mistahes spordialal tippu jõuda, aga mul pole soovi ega tahtmist selleks vajalikku tööd teha. Mängin golfi selleks, et veeta mõnusalt aega ja olla koos inimestega, keda armastan."