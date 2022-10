Barty karjääri lõpetamisest: Wimbledoni võiduga kustus minu sisemine tuli

Barty võitis vahemikus 2019-2022 kolm slämmiturniiri – Prantsusmaa lahtised, Wimbledoni ja Austraalia lahtised. Austraallanna avaldas, et just eelmise aasta Wimbledoni võit oli peamine põhjus, miks ta otsustas 25-aastaselt tipptennisega lõpparve teha.

"Wimbledoni võit oli see üks asi, mida ma kogu enda karjääri vältel tahtsin," rääkis Barty News Corpile. "Ja kui sellega hakkama sain, siis kustus minu sisemine tuli."

Bartyl tuleb peagi välja elulooraamat ja seal selgitab ta lähemalt: "Ma ei tea enam, mille nimel ma mängin. Arvan, et nüüd on kõik. Mul pole enam midagi jäänud, mingit sädet pole."

Kuigi Barty kaotas enda sõnul Wimbledoni järel mänguisu, võitis ta pärast seda veel Tokyo olümpial segapaarismängus pronksi ning võidutses turniiridel Cincinnatis ja Adelaide'is, seejärel sai temast 44-aastase vaheaja järel esimene austraallanna, kes koduse slämmiturniiri võitnud. Austraalia lahtiste finaal jäigi tema karjääri viimaseks mänguks.

Barty sõnul pole tal mingit plaani tipptennisesse naasta. "Viimased kuus-seitse kuud minu elus on olnud täpselt sellised, nagu olen alati tahtnud. Armastan enda elu just sellisena nagu see praegu on. Ma ei taha tennisemaailmast eemalduda, aga ma ei kuulu sinna enam enda pärast," ütles ta.