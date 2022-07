Maailma teine reket tegi Wimbledonis ajalugu

Eelmisel suvel esimese araablannana suure slämmi turniiril veerandfinaali jõudnud Jabeur astus teisipäeval sammu edasi ja jõudis Wimbledonis poolfinaali, kui ta sai kaheksa parema seas 3:6, 6:1, 6:1 jagu tšehhitar Marie Bouzkovast (WTA 66.).

Poolfinaalis ootab Jabeuri samuti esimest korda slämmiturniiril poolfinaali jõudnud mängija, kui neljapäeval läheb ta vastamisi Tatjana Mariaga. 34-aastane sakslanna oli poolfinaalis parem Anett Kontaveidi (WTA 3.) turniiri lõpetanud Jule Niemeierist (WTA 97.). Jabeur ja Maria on varem mänginud kolmel korral, tuneeslannal on kirjas kaks võitu ja sakslannal üks.

History made.



Tunisia's Ons Jabeur becomes the 1st Arab or North African player to ever reach the semifinals of a major.



The World No.2 comes back to beats Marie Bouzkova 36 61 61 to make the #Wimbledon semifinals. pic.twitter.com/Vyro4HxqyB