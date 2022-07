Kontaveidi alistanud Niemeier pidi veerandfinaalis tunnistama Maria paremust

34-aastane kahe lapse ema Maria polnud enne tänavust Wimbledoni kordagi suure slämmi turniiril teisest ringist kaugemale jõudnud. Teisipäeval pikendas sakslanna oma karjääri parimat slämmiturniiri, kui ta võttis Anett Kontaveidi (WTA 3.) teekonna lõpetanud Niemeieri vastu 4:6, 6:2, 7:5 võidu ning pääses poolfinaali.

Ühtlasi sai Mariast 38 aasta jooksul alles neljas väljaspool esisadat paiknev naismängija, kes on Wimbledonis poolfinaali jõudnud.

4 - Since 1984, only 4 female players have reached the semifinals in #Wimbledon ranked outside the top-100: Mirjana Lucic in 1999 (#134), Jie Zheng in 2008 (#133), Serena Williams in 2018 (#181) and Tatjana #Maria this year (#103). Miracle@WTA @WTA_insider #Wimbledon2022 pic.twitter.com/5qqF8wERQO