Rovanperä võttis Keenias hooaja neljanda etapivõidu, Toyotale nelikvõit

21-aastase soomlase järel lõpetasid tiimikaaslased Elfyn Evans (+52,8), Takamoto Katsuta (+1.42,7) ja mullu Keenias võidutsenud Sebastien Ogier (+2.10,3). Viimati võttis Toyota MM-sarjas nelikvõidu 29 aastat tagasi.

Ott Tänak võitles nädala jooksul mitmete probleemidega. Reede hommikul tuli tema autol ära käigukang, laupäeval pidi Tänak katkise käigukasti veovõlli pärast katkestama ning pühapäeval selgus pärast esimest etapivõitu, et tema autol on probleemi roolivõimuga, mistõttu pidi eestlane uuesti katkestama.

MM-sarja üldarvestuses on Rovanperä edu konkurentide ees mäekõrgune. Soomlasel on kuuest rallist kirjas 145 punkti, mis on 65 punkti rohkem kui teisel kohal paikneval Neuville'il (80 p). Kolmandat-neljandat kohta jagavad Tänak ja Katsuta, mõlemal on 62 punkti. Keenia ralli järel langes viiendaks Craig Breen (M-Sport Ford; 60 p).

Järgmine MM-sarja etapp sõidetakse 14.-17. juulini Eestis.

MM-sarja sõitjate üldarvestus:

1. kalle Rovanperä (145 punkti)

2. Thierry Neuville (80)

3. Ott Tänak (65)

4. Takamoto Katsuta (65)

5. Craig Breen (60)

6. Elfyn Evans (57)

7. Sebastien Loeb (35)

8. Sebastien Ogier (34)

9. Dani Sordo (34)

10. Gus Greensmith (28)

MM-sarja võistkondlik üldarvestus:

1. Toyota (246 punkti)

2. Hyundai (184)

3. M-Sport Ford (144)

4. Toyota WRT (66)