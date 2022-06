Tennise imelaps Alcaraz jätab Wimbledoni eelturniiri vahele

Tänavust tennisemaailma suurepärase mänguga üllatanud noor tennisist jõudis Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali, olles viimase 29 aasta jooksul noorim mängija, kes jõudnud kahel suurel slämmiturniiril kaheksa parema hulka, vahendab Reuters. Hispaanlane pääses veerandfinaali ka USA lahtistel.

"Nagu te kõik teate, ootasin väga Queensi turniiril mängimist, kuid väikse küünarnukiprobleemi tõttu pean paraku turniiri vahele jätma. Loodan seal tagasi olla 2023. aastal," kirjutas maailma seitsmes reket oma Twitteri kontol.

As u all know, I was super excited to play at @QueensTennis but a slight elbow issue means I can't!

I hope to be there in 2023... see u all in the UK in a few days!