Imelöögi sooritanud Alcaraz jõudis Prantsusmaal veerandfinaali

Kolmandas setis seisul 3:3 sooritas Alcaraz teisel murdepallil sellise löögi, mis pani ahhetama nii kohapeal mängu jälginud inimesed, kommentaatorid kui ka sotsiaalmeedia. Hatšanov jõudis Alcaraze tilkpallini ja tõstis palli üle hispaanlase, kuid Alcaraz spurtis pallile järele ja lõi siis enda jalgade vahelt küünalpalli nurka. Hatšanov püüdis veel palli mängu saada, kuid see tal ei õnnestunud ja Alcaraz sai murde kätte. "Turniiri parim löök või aasta parim löök?" arutles kommentaator. "Ilmselt mõlemat!"

"Shot of the tournament or shot of the year? !"



Words cannot describe what Carlos Alcaraz just produced at Roland-Garros ✨