Ülivõimas Nadal võitis Prantsusmaa lahtiste finaalis 11 geimi järjest

Pühapäevase finaali esimese seti alguses murdis hispaanlane Ruudi servi kahel korral järjest, teises setis läks norralane 3:1 ette, aga ülivõimas Nadal võitis siis kõik ülejäänud ehk üksteist geimi. Kogu mäng kestis kaks tundi ja 20 minutit.

Kolmest murdepallist ühe päästnud hispaanlane sooritas 37 äralööki Ruudi 16 vastu, tehes 18 lihtviga (Ruud 26). Sealjuures seisis karjääri esimeses slämmifinaalis mänginud norralane silmitsi 16 murdepalliga, millest õnnestus päästa kaheksa.

36-aastasest Nadalist sai Prantsusmaa lahtiste ajaloo vanim meesüksikmänguturniiri võitja, selles arvestuses oli seni esikohal tema kaasmaalane Andres Gimeno, kes triumfeeris 50 aastat tagasi Pariisis 34 aasta ja kümne kuu vanusena.

Nadalile on see 22. slämmiturniiride võiduks, millega pikendas meeste arvestuses rekordit ning jõudis ühele pulgale Steffi Grafiga, profitennise ajastul on enamat suutnud vaid 23 slämmitiitlit teeninud Serena Williams. Esimest korda karjääris võitis Nadal samal aastal nii Austraalia kui Prantsusmaa lahtised.

"Pean Rafat õnnitlema, me teame, milline meister sa oled ja täna sain tunda, kuidas on sinu vastu finaalis mängida: see ei ole kerge ja ma ei ole esimene ohver!" rääkis Ruud pärast kaotust. "Tänan sind, su tiimi ja perekonda - võtsite mind avasüli oma akadeemiasse vastu. Oled tõeline inspiratsioon minule ja kõigile, kes tennist jälgivad. Me kõik loodame, et sa jätkad spordis."

"Need kaks nädalat on sinu jaoks olnud väga tähtis samm edasi, sina ja su tiim teete asju õigesti ja soovin teile tulevikuks vaid parimat," alustas Nadal oma kõnet Ruudile kiitust jagades, tänades seejärel oma perekonda, tiimi ja korraldajaid.

"On raske kirjeldada, mida tunnen. See on midagi sellist, mida ma ei uskunud: 36-aastaselt olla taas konkurentsivõimeline ja mängida kõige tähtsamal väljakul mu elus. See tähendab minu jaoks kõike. Tahan teid kõiki tänada. Ma ei tea, mis tulevikus juhtub, aga võitlen selle nimel, et karjääri jätkata," lõpetas hispaanlane.