Uba: julgen kindlalt väita, et Nadal oleks selle mängu nagunii võitnud

Zverev väänas reedel viimaseks jäänud geimis palli järele joostes hüppeliigest, jäi valudes väljakule lebama ning viidi ära ratastoolis. Tagasi tuli maailma kolmas reket karkudel publikuga hüvasti jätma.

"Kahtlemata ei soovinud Nadal seda matsi niimoodi võita, aga paraku sellised asjad spordis ette tulevad. Sellega peab arvestama ja loodame, et Zverevi vigastus pole nii tõsine, et ka Wimbledon ohtu satub," rääkis Uba.

Mida Zverevi vigastus turniirile mõeldes tähendab? "Nadal saab enne finaali nüüd rohkem puhata. Mine sa tea, kui mitu tundi ta oleks pidanud Zverevi vastu väljakul jooksma. Mängu seis oli tolleks hetkeks muidugi juba selline, et julgen üsna kindlalt väita, et Nadal oleks selle matši niiehknaa võitnud," tõdes Uba.

Finaalis kohtub Prantsusmaa lahtiste 13-kordne võitja norralase Casper Ruudi ning horvaadi Marin Cilici vahelise mängu võitjaga. "Numbrid räägivad enda eest, Nadal on Prantsusmaa lahtistel oma karjääri jooksul kaotanud vaid kolm matši, aga ei tohi unustada, et finaali pole ta kunagi kaotanud. Ükskõik, kumb talle vastu tuleb: kahtlemata on Nadal pühapäevases finaalis väga suur favoriit," kinnitas Uba.

Naiste üksikmänguturniiril kohtuvad finaalis poolatar Iga Swiatek ja ameeriklanna Coco Gauff. "Kui vaadata seniseid tulemusi, ka käimasoleval turniiril, peaks Swiateki võit olema vormistamise küsimus. Samas meenutab Coco Gauff mulle kangesti noort Venus Williamsit. Omad väljavaated ameeriklannal on, aga Swiatekit võita saab finaalis olema väga-väga keeruline," tõdes Uba.