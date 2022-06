Nadal: kui mu keha võimaldab, mängin ka Wimbledonis

"Ma mängin Wimbledonis, kui mu keha on valmis Wimbledonis mängimiseks. See on turniir, millest ma ei taha ilma jääda," rääkis Nadal pärast pühapäevast finaali, kus ta alistas kolmes setis norralase Casper Ruudi.

Hispaania legendil on diagnoositud haruldane Müller-Weissi sündroom, jalalaba navikulaarluu progresseeruv osteonekroos, mille tõttu mängis Nadal Prantsusmaa lahtistel valuvaigistavate süstide toel.

"Wimbledon on prioriteediks, see on alati olnud prioriteediks: kui ma saan ilma valuvaigistiteta mängida. Mängida süstide toel, sellesse olukorda ma ei taha ennast enam panna. See võib juhtuda korra, aga see pole filosoofia, mida soovin järgida," sõnas Nadal.

Nadali kinnitusel tehakse talle peatselt raadiosagedusablatsioon ehk närv nii-öelda sulgetakse raadiosagedusega ning kui see protseduur ei õnnestu, peab ta ilmselt minema operatsioonile.

"Kui see töötab, jätkan; kui mitte, on teine lugu. Siis pean endalt küsima, kas olen valmis suureks operatsiooniks, millest taastumine võtab kaua aega ning ei garanteeri, et saaksin olla konkurentsivõimeline. Ma olen positiivne isiksus ja eeldan alati, et asjad saavad korda. Olen enesekindel, positiivne ja vaatame, mis saab," kinnitas hispaanlane.