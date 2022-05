Ruud tegi Norra tenniseajalugu, 19-aastane Rune samuti kaheksandikfinaalis

23-aastane Ruud sai ligi kolm ja pool tundi kestnud matšis 6:2, 6:7 (3), 1:6, 6:4, 6:3 jagu 32. asetatud itaallasest Lorenzo Sonegost (ATP 35.).

Võiduga tegi Ruud Norra tenniseajalugu: alates 1925. aastast, kui Prantsusmaa meistrivõistlustele lubati ka välismaalasi, on Ruud esimene norralane, kes sel turniiril kaheksandikfinaali jõudnud. Seni olid norralased Prantsusmaa lahtiste kolmandas ringis 0:5 – kolmel korral oli kolmandas ringis kaotanud Ruud ja kahel korral tema isa Christian Ruud.

Ruudile on see karjääri teine slämmiturniiri kaheksandikfinaal, sama kaugele jõudis ta ka eelmise aasta Austraalia lahtistel.

Pariisis läheb Ruud 16 parema seas vastamisi 12. asetatud poolaka Hubert Hurkacziga (ATP 13.), kes oli 7:5, 6:2, 6:1 parem belglasest David Goffinist (ATP 48.).

Alles kolmandat korda täiskasvanute slämmiturniiril mängiv hiljuti 19-aastaseks saanud Rune oli 6:3, 6:3, 6:3 parem prantslasest Hugo Gastonist (ATP 74.). Rune pole senise kolme mänguga veel settigi kaotanud.

2019. aastal Prantsusmaa lahtiste noorteturniiri võitnud Rune on 29-aastase vaheaja järel esimene Taani meestennisist, kes suure slämmi turniiril kaheksandikfinaali jõudnud. Prantsusmaa lahtistel on see vahe aga veelgi pikem – viimati jõudsid taanlased seal 16 parema sekka 1959. aastal, kui sellega said hakkama nii Kurt Nielsen kui Torben Ulrich.

Enda karjääri esimeses slämmiturniiri kaheksandikfinaalis läheb Rune vastamisi 4. asetatud kreeklase Stefanos Tsitsipasiga, kes oli kindlalt 6:2, 6:2, 6:1 parem rootslasest Mikael Ymerist (ATP 95.).

Seejuures ka Ymer oli osa Skandinaavia tenniseajaloost – see oli esimene kord, kui ühel slämmiturniiril jõudsid nii rootslane, taanlane kui norralane kolmandasse ringi.