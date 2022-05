Tsitsipas kaotas 19-aastasele taanlasele, Ruud tegi taas Norra tenniseajalugu

Eelmise aasta finalisti konkurentsist kukutanud 19-aastane Rune on esimene Taani meestennisist, kes jõudnud Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali. Viimati jõudis Taani meestennisist slämmiturniiril kaheksa parema sekka 1967. aastal ehk 55 aastat tagasi.

Rune on endine juunioride esireket ning võitnud ka Prantsusmaa lahtiste noorteturniiri.

UPSET ALERT



Fantastic performance from @holgerrune2003!



He makes it to the quarter-finals in Roland-Garros and is the first Dane to do so in the history of the tournament @rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/oU2vzsvdY2