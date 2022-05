Nadal ja Djokovic näitasid taas võimu, omavahelisest matšist lahutab üks ring

Tiitlikaitsja Djokovic pääses reedese võiduga Prantsusmaa lahtiste neljandasse ringi 13. järjestikust korda. Veerandfinaali jõudmiseks peab 35-aastane serblane järgmisena alistama argentiinlase Diego Schwartzmani (ATP 16.).

Nadal on neljandasse ringi jõudmiseks kaotanud üheksas setis vaid 20 geimi. Samuti on ta säilitanud võimaluse võita oma viies Roland Garrose tiitel ilma setti kaotamata, nii hästi on tal läinud 2008., 2010., 2017., kui ka 2020. aastal.

Neljandas ringis ootab hispaanlast ees Felix Auger-Aliassime (ATP 9.), kes võitis mõni minut enne Nadali reedest kohtumist Filip Krajinovicit (ATP 55.) 7:6(3), 7:6(2), 7:5. Kusjuures Aliassime üheks juhendajaks on Nadali onu, Toni Nadal, kes juhendas oma vennapoega, praegust maailma viiendat reketit lapsepõlvest saati kuni 2017. aastani.

Kui Nadal ja Djokovic mõlemad pühapäeval võidavad, kohtuvad nad veerandfinaalis 59. korda. 2021. aastal läksid nad Roland Garrosel vastamisi poolfinaalis ning siis jäi peale serblane.