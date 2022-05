Alcaraz maksis Kordale Monte Carlo kaotuse eest kätte, edasi ka Zverev

19-aastane hispaanlane kaotas eelmisel kuul Kordale Monte Carlos, tegemist on Alcaraze siiani ainsa kaotusega liivahooajal. Seekord päästis hispaanlane kõik viis murdepalli ja kasutas ise 15 murdevõimalusest ära neli, võites kohtumise kahe tunni ja üheksa minutiga.

"On imeline mängida sellises õhkkonnas. Usun, et inimesed nautisid matši ja mul on rõõm mängida nii hea publiku ees," rääkis Alcaraz võidu järel väljakul. "Üritan mängu nautida, armastan tennist ja nendel väljakutel mängimist, seega naudin iga sekundit."

Neljandas ringis läheb hispaanlane vastamisi 21. asetusega venelase Karen Hatšanoviga, kes sai 6:2, 7:5, 5:7, 6:4 jagu maailma 11. reketist Cameron Norrie'st.

Võidukas oli ka kolmanda asetusega Alexander Zverev, kes pidi ameeriklase Brandon Nakashima 7:6 (2), 6:3, 7:6 (5) alistamiseks vaeva nägema kaks tundi ja 52 minutit. Saksa esireketil tuleb neljandas ringis vastamisi minna kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud hispaanlase Bernabe Zapata Mirallesega, kes on järjest alistanud kolm ameeriklast: esmalt Michael Mmohi, siis Taylor Fritzi ja kolmandas ringis John Isneri.