Madridi turniiril tagasid esimestena veerandfinaalkoha Halep ja Jabeur

Halepi võit Gauffi üle tähistab rumeenlannale läbi aegade 30 võitu Madriidi turniirilt. Turniiriajaloos on temast vaid kaks mängu rohkem võitnud Petra Kvitova. Halepil on põhiturniiri mänge arvestades rohkem võite ette näidata vaid kahelt turniirilt, nii Austraalia lahtistel kui Roland Garrosel on ta võidutsenud 31 korda.

Veerandfinaalis läheb Halep vastamisi Jabeuriga. Varem on nad omavahel mänginud kolm korda, rumeenlanna juhib mängudega 2:1. Viimati mängiti omavahel selle aasta alguses Dubais ning siis näitas paremust Halep 6:4, 6:3.

"Ta (Jabeur) on teistsugune. Ta on suurepärane inimene, me saame väga hästi läbi. Temaga on alati tore rääkida. Aga väljakul on iga kord suur võitlus, suur lahing. Arvan, et järgmine (matš) saab eriti võimas olema," rääkis Halep veerandfinaali eel.