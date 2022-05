Ukraina teine reket alistas Madridis juba kolmanda slämmivõitja järjest

25-aastane Ukraina teine reket läks kolmandas ringis vastamisi mulluse USA lahtiste võitja Emma Raducanuga ja alistas briti kaks tundi ja 17 minutit kestnud mängu järel 6:2, 2:6, 6:4. Kalinina sooritas 30 äralööki Raducanu (WTA 11.) 20 vastu, 12 murdevõimalusest suutis ta realiseerida viis.

Ukrainlanna on Madridis tegemas oma unistuste debüüti: avaringis alistas ta 2017. aasta US Openi võitja Sloane Stephensi 7:5, 6:4, teises ringis oli 6:3, 6:0 üle kahekordsest slämmiturniiride võitjast Garbine Muguruzast. Vähemalt see seeria katkeb veerandfinaalis igal juhul, Kalinina kohtub šveitslanna Jil Teichmanniga, kelle senine parim saavutus slämmiturniiridel on teise ringi jõudmine.

Asetusega mängijatest on turniirile jäänud kaheksanda paigutusega Ons Jabeur, kes kohtub veerandfinaalis endise esireketi Simona Halepiga ja 12. asetatud Jessica Pegula, kelle vastaseks on kodupubliku lemmik Sara Sorribes Tormo. Kolmandas veerandfinaalis mängib Jekaterina Aleksandrova Amanda Anisimovaga.