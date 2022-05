Jabeur sai Halepist kindlalt jagu ja jõudis Madridis esimesena poolfinaali

Jabeur võitis vaid veidi üle tunni kestnud matši 6:3, 6:2 ja jõudis karjääri jooksul teist korda WTA 1000 kategooria turniiril poolfinaali, seejuures on see esimene kord, kui ta on sellega hakkama saanud liival.

Jabeur realiseeris viiest murdevõimalusest neli, kahel korral Madridi turniiri võitnud Halep suutis kolmest matšpallist ära kasutada vaid ühe. Mängitud punktidest võitis Jabeur 66 ja Halep 45.

Jabeurile oli see hooaja kuues veerandfinaal – selles arvestuses jagab ta tänavu esikohta koos maailma esireketi Iga Swiatekiga – ja alles teine kord, kui ta edasi poolfinaali jõuab.

See oli nende neljas omavaheline matš ja seni oli Jabeur neist võitnud vaid ühe – 2018. aasta Pekingi turniiril jäi Jabeur avasetis 6:1 peale ja seejärel andis Halep loobumisvõidu. Enne Madridi olid nad viimati vastamisi tänavu veebruaris Dubai turniiri veerandfinaalis, kus Halep jäi peale 6:4, 6:3.

Halep alustas hiljuti koostööd seni Serena Williamsit juhendanud Patrick Mouratoglouga ja see oli nende esimene turniir koos.

Jabeuri poolfinaalivastase selgitavad ameeriklanna Amanda Anisimova (WTA 33.) ja venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 45.).