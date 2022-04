Monte Carlo finaalis lähevad vastamisi Fokina ja tiitlikaitsja Tsitsipas

Suureks üllatajaks on turniiril Fokina, kellel oli sellel hooajal enne Monte Carlot kirjas kõigest üks võit esisajas paikneva tennisisti üle, kuid nüüd on tal selliseid võite kuus.

Finaalis kohtub hispaanlane tiitlikaitsja Tsitsipasega, kes võitis poolfinaalis 6:4, 6:2 maailma kolmandat reketit Zverevit.

Finalistide omavahelistes kohtumistes juhib Tsitsipas 2:0, kuid kreeklane ei pea midagi enesestmõistetavaks mängija suhtes, kes Monte Carlo teises ringis alistas ka maailma esireketi Novak Djokovici.

"Ta (Fokina) on heas hoos, heas rütmis. Olen temaga varem mänginud, ta on hea vastane, olen pidanud tema vastu suuri lahinguid ja proovin olla võimalikult valmis," rääkis Tsitsipas. "Ma tean, et ta on varasemaga võrreldes paremaks muutunud ja see on mul kuklas, et mängida parimat tennist, mida suudan," lisas ta.