Ligi kolm ja pool tundi vaeva näinud Djokovic sai hooaja kolmanda võidu

Seejuures pääses Djere ka teises setis murdega 4:3 ette, aga kaotas siis kohe enda pallingugeimi. 6:5 juhtides oli Djokovicil kolm murdepalli, mis olid ühtlasi ka settpallid, aga Djere suutis need päästa ja viia seti kiiresse lõppmängu. Seal päästis Djere veel kaks settpalli, aga lõpuks jäi siiski Djokovic peale.

Otsustav sett algas vastastikuste murretega ning seti hilisemas faasis päästsid mõlemad murdepalle. Kiire lõppmäng kulges punkt-punktis, kuni Djokovic võitis 3:4 seisust neli punkti järjest ja vormistas esimesel matšpallil võidu.

"Mulle meeldis, et suutsin füüsiliselt vastu pidada," rõõmustas varem kodusel turniiril kahel korral triumfeerinud Djokovic. "Monte Carloga võrreldes on see positiivne, seal ei jaksanud ma enam kolmandas setis mängida. Aga nüüd oli seis teine ja see on väga hea."

"Suurema osa matšist oli Djere parem mängija. Ta kontrollis mängu ja tema oli see, kes ründas," tunnustas Djokovic, kes oli avaringis vaba. "Mul ei olnud hea servipäev ja mu mäng kõikus."

Djokovicile oli see alles hooaja viies mäng ja kolmas võit. Aasta alguses ei saanud ta Austraalia turniiridel mängida, kuna on vaktsineerimata ning samal põhjusel jäid tal vahele ka Indian Wellsi ja Miami Masters. Eelmisel nädalal Monte Carlo Mastersil kaotas ta avamängus Alejandro Davidovich Fokinale.