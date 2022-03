Indian Wellsi finaalis lähevad vastamisi Sakkari ning Swiatek

3. asetusega Swiatek pikendas WTA 1000 võitude seeriat kümnenda järjestikuse võiduni. Maailma neljas reket tõuseb uuel nädalal karjääri kõrgeimale kohale, vastavalt finaali tulemusele kas teisele või kolmandale reale.

Finalistide omavahelistes kohtumistes on 3:1 peal Sakkari, kuid poolatar sai oma esimese võidu Sakkari vastu kirja vaid kolm nädalat tagasi Doha poolfinaalis. Swiatek võitis 6:4, 6:3 ja võitis seejärel ka Doha tiitli.

"Ta pole see Iga, kes oli aasta tagasi," ütles Sakkari. "Ta on mänginud väga-väga agressiivselt, olin sellest muutusest väga üllatunud, kui ma Dohas tema vastu mängisin."

"Ma austan teda ja ta meeldib mulle väga, sest ta on armas ja kena tüdruk ning mida iganes ta on saavutanud, on ta selle tõesti ära teeninud. Kuid teisest küljest on mul praegu lihtsalt täielik usk ja usaldus oma mängus ja iseendas," rääkis Sakkari.

Pühapäevase finaali võitja tõuseb esmaspäeval karjääri uuele tipptasemele ehk maailma teiseks reketiks.