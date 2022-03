Nadal alistas põnevuslahingus Alcarazi ja pääses finaali

Kolmekordne Indian Wellsi turniiri võitja Rafael Nadal alistas poolfinaalis 18-aastase kaasmaalase Carlos Alcarazi (ATP 19.) 6:4, 4:6, 6:3. Hooaega 20 järjestikuse võiduga alustanud Nadalil kulus võiduks kolm tundi ja 12 minutit.

"Ma olen üliõnnelik, et pääsesin finaali. Ta (Alcarez - toim) ei ole tavaline esisajas olev noormängija, vaid ta mängib nagu tipptegija. Teadsin väga hästi, et mängin maailma ühe parima mängija vastu. Vahet pole, kas ta on noor või mitte. Ta on äärmiselt talendikas ja kindlasti on tal ees suur tulevik," rääkis Nadal pärast matši, vahendab ATP.

Nadal lõi matši jooksul kaks ässa Alcarezi ühe vastu, ent tegi rohkem topeltvigu (4-3) ning realiseeris üheksa murdepalli 14-st, see-eest Alcarez realiseeris 15 murdepalli 21-st. Servimisel olid hispaanlaste näitajad sarnased. Esimeselt servilt võitis Nadal 63 protsenti punktidest, Alcarez 60 protsenti. Teisel servimisel oli Nadali näitaja 44 protsenti, Alcarezil 46 protsenti.

Finaalis läheb Nadal vastamisi ameeriklase Taylor Fritziga, kes sai poolfinaalis 7:5, 6:4 jagu Andrei Rubljovist (ATP 7.).