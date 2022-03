Sakkari tõrjus Kvitovi kindlalt Indian Wellsi konkurentsist välja

Võiduga jõudis Sakkari oma karjääri jooksul teist korda Indian Wellsi kaheksandikfinaali. Kvitova alistamiseks kulus tal vaid 65 minutit.

Tšehhitaril oli probleeme servimisel, kokku kogus ta viis topeltviga. Kahekordne Wimbledoni võitja Kvitova loovutas murdepalli esimese seti kaheksandas geimis ega saanud mängu käima enam kordagi, teise seti võitis Sakkari 6:0.

"Mul oli natuke raske tema serviga harjuda," ütles eelmisel aastal US Openil poolfinaali jõudnud Sakkari. "Kui ma ta murdsin, tundsin lihtsalt, et see oli õige viis ta servidele vastata ja olin väljakul väga kindel."

Järgmisena läheb Sakkari vastamisi Daria Saville'iga.

Hiljem samal päeval langes konkurentsist 13. asetusega kahekordne Indian Wellsi turniiri võitja Victoria Azarenka (WTA 15.), keda 6:3 6:4 võitis Kasahstani mängija Elena Rybakina (WTA 20.).