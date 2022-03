Rubljov sai 11. järjestikuse võidu, Kontaveidi alistaja kaotas maratonmatši

Seitsmenda asetusega venelane läks kolmandas ringis vastamisi kodupubliku toetust nautinud Frances Tiafoega, ent tegi 70 minutiga 21 äralööki ja võitis kindlalt 6:3, 6:4. Sel hooajal juba Marseille'is ja Dubais tiitlid noppinud Rubljovile on see 11. järjestikuseks võiduks, käesoleval aastal on tema saldoks 16 võitu ja kaks kaotust.

Kaheksandikfinaalis on tema vastaseks 11. asetusega poolakas Hubert Hurkacz, kes oli oma kolmanda ringi kohtumises 7:6 (7), 6:3 üle ameeriklasest Steve Johnsonist. Maailma 23. reket John Isner lülitas 7:5, 6:3 võiduga konkurentsist 14. asetatud ameeriklase Diego Schwartzmani, Grigor Dimitrov (ATP 35.) oli 6:3, 6:4 parem endast tabelis kaks kohta kõrgemal asuvast Aleksandr Bublikust.

Meeste kaheksandikfinaalid:

Gael Monfils - Carlos Alcaraz

Cameron Norrie - Jenson Brooksby

Rafael Nadal - Reilly Opelka

Jannik Sinner - Nick Kyrgios

Matteo Berrettini - Miomir Kecmanovic

Taylor Fritz - Alex de Minaur

Andrei Rubljov - Hubert Hurkacz

John Isner - Grigor Dimitrov

Naiste turniiril läks kolmandas ringis Anett Kontaveidi alistanud tšehhitar Marketa Vondroušova vastamisi venelanna Veronika Kudermetovaga ja pidas taas ligi kolm tundi kestnud maratonmatši, kuid pidi seekord tunnistama vastase 6:7 (5), 7:6 (5), 5:7 paremust.

Veerandfinaalis ootab Kudermetovat viies reket Paula Badosa, kes alistas 6:4, 6:4 18. asetusega Kanada esireketi Leylah Fernandeze. Maailma kuues reket Maria Sakkari sai austraallannalt Daria Saville'ilt seisul 4:1 loobumisvõidu, edasipääsu tagasid ka Madison Keys ja Jelena Rõbakina.

Naiste veerandfinaalid:

Simona Halep - Petra Martic

Iga Swiatek - Madison Keys

Paula Badosa - Veronika Kudermetova

Maria Sakkari - Jelena Rõbakina