Kläbo hooaeg on positiivse koroonatesti tõttu ilmselt läbi

"Kõigi meeskonnaliikmete test on positiivne. Havard Solas Taugböl sai esimesena positiivse tulemuse. Täna lisandusid Erik Valnes, Paal Golberg, Sindre Björnestad Skar ja Johannes Hösflot Kläbo," ütles sprindikoondise treener Arild Monsen NRK-le.

"Minu väikeses maailmas on see muidugi kurb. Kuid suures pildis, kõiges, mis hetkel toimub, on see tähtsusetu," sõnas Kläbo. Ta lisas, et kõik viitab sellele, et tema jaoks on hooaeg läbi. "Nüüd keskendun ainult terveks saamisele, tahan võimalikult kiiresti treeningutele naasta" ütles Kläbo.

"Praegu tegeletakse olukorra kaardistamisega ja sellega, kas sellel võib olla tagajärgi veel rohkematele möödunud nädalavahetusel Lahtis MK-etapil osalenud sportlastele," seisab Norra suusaliidu pressiteates.