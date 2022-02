Kontaveit pidi finaalis Swiateki kindlat paremust tunnistama

Avasetis jõudis esimesena murdeni Swiatek, minnes 2:1 ette. Kontaveit sai siis küll kohe murde tagasi, aga kaotas seejärel uuesti enda pallingugeimi. Seisul 2:4 päästis Kontaveit kaks murdepalli, aga kolmanda sai Swiatek kätte, asudes 5:2 juhtima. Setivõidu eest servides pidi poolatar ise kaks murdepalli päästma, võites seti 6:2.

Teises setis murdis väga head mängu näidanud Swiatek kohe taas Kontaveidi servi ja lõpuks ei õnnestunudki eestlannal selles setis enda pallingugeimi võita. Korra oli tal Swiateki pallingul murdepall, aga Swiatek päästis ka selle ja võitis seti 6:0.

"Tahan õnnitleda Igat, sa oled fantastiline ja sa lähed üha paremaks! Õnnitlused sulle ja su tiimile, suurepärane nädal," ütles Kontaveit autasustamistseremoonial.

"Muidugi pole see selline tulemus nagu tahtsin, aga väga hea nädal ka minu jaoks. Olen rahul sellega kuidas mu mäng on arenenud, see on tänu mu tiimile – aitäh Dmitri [Tursunov] ja aitäh Tarmo [Tiits], aitäh kõikidele, kes mind toetavad," lisas Kontaveit.

"On olnud intensiivsed kuud, aga olen rahul, et suutsin täna niimoodi mängida. Enne mängu läksin üsna närvi, sest tundus, et Anetti pole võimalik võita," avaldas Swiatek. "Su mäng areneb pidevalt, sa mängid väga stabiilselt. Isegi kui skoor nii ei näita, oli see väga tasavägine mäng, me mõlemad võitlesime, sest sa oled võitleja."

"Tahan avaldada toetust inimestele, kes Ukrainas kannatavad. Nende sündmuste jälgimine muudab mind väga emotsionaalseks. Ma ei suuda uskuda, et selline asi toimub minu naaberriigis," lisas Swiatek pisaraid pühkides. "See on küll väike asi, aga sport toob meile rõõmu ja see ühendab meid."

Swiatekile oli see sel nädalal kolmas võit esikümnemängija üle. 20-aastane poolatar teenis enda karjääri neljanda turniirivõidu, seejuurest neist üks on tulnud slämmiturniiril ja nüüd kaks WTA 1000 turniiridel.

Uue nädala maailma edetabelis peaks Swiatek tõusma neljandaks ja Kontaveit karjääri kõrgeimale ehk viiendale kohale.

Kontaveit - Swiatek

Enne mängu:

Kontaveit teenis üheksanda järjestikuse võidu, lõpetades poolfinaalis Läti esinumbri Jelena Ostapenko (WTA 13.) üheksamängulise võiduseeria. Kontaveit jäi peale 6:1, 6:4. Swiatek sai esimest korda jagu kreeklanna Maria Sakkarist (WTA 6.), võidutsedes poolfinaalis 6:4, 6:3.

Eesti esireket pääses finaali juba seitsmendat korda viimase poole aasta jooksul. Tegemist on ka juba üheksanda finaaliga, kus eestlanna kahe hooaja jooksul jõudnud. Seda on rohkem kui ühelgi teisel naistennisististil. Ühe finaaliga jääb eestlannale alla maailma esireket Ashleigh Barty.

Viimase poole aasta jooksul on eestlanna jõudnud WTA turniiride finaalidesse seitse korda ja võitnud neist pea kõik – ainus kaotus tuli vastu võtta novembris WTA finaalturniiril Garbine Muguruzalt. Ühtekokku on Kontaveit mänginud 14 WTA finaalis ja teeninud kuus turniirivõitu.

Swiatekile on see karjääri viies finaal, varasemast neljast on ta võitnud kolm.

Omavahel on 26-aastane Kontaveit ja 20-aastane Swiatek mänginud neljal korral ja seis on 2:2 viigis. Seejuures viimastes matšides – mullu Prantsusmaa ning USA lahtistel – jäi peale Swiatek.

Kontaveit on tänavu saanud kolm ja Swiatek kaks võitu esikümnemängijate üle.