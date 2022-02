Kontaveiti ootab Doha turniiri poolfinaalis suurepärases hoos Ostapenko

Väga heas vormis lätlanna tegi koguni 39 äralööki ja on nüüd võitnud üheksa mängu järjest, mis tähistab tema karjääri rekordit. Kontaveidil on käsil kaheksamänguline võiduseeria. Seejuures viimati kaotaski Ostapenko just Kontaveidile.

Viimase kahe nädala jooksul on lätlanna aga alistanud lausa kuus vastast, kes on varem võitnud mõne suure slämmi turniiri: Sofia Kenini, Petra Kvitova, Iga Swiateki, Simona Halepi, Barbora Krejcikova ja nüüd siis ka Muguruza.

Kontaveit ja Ostapenko on läinud varem vastamisi neli korda ja eestlanna juhib mängudega kolm-üks. Eelmine omavaheline kohtumine toimus hiljuti Peterburi turniiri poolfinaalis, kus Kontaveit oli parem numbritega 6:3, 6:4 ja võitis hiljem ka kogu turniiri.