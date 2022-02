Kontaveit tõusis maailma edetabelis esiviisikusse

Enne Doha turniiri algust oli Kontaveit seitsmendal kohal, kuid tänu kõrgeima kategooria WTA turniiril finaali jõudmisele, tuli ka oodatud tõus edetabelis. Finaalis pidi Kontaveit tunnistama poolatari Iga Swiateki (WTA 4.) 6:2, 6:0 paremust.

Kui varem oli Kontaveit esimene eestlanna, kes on jõudnud maailma edetabelis esikümnesse, siis nüüd on ta ka esimene, kes on jõudnud esiviisikusse.

Eesti esireket pääses finaali juba seitsmendat korda viimase poole aasta jooksul. Lisaks oli tegemist üheksanda finaaliga, kus eestlanna kahe hooaja jooksul mänginud on. Seda on rohkem kui ühelgi teisel naistennisististil.

Naiste maailma edetabeli liidrina jätkab austraallanna Ashleigh Barty, kelle järel teiseks tõusis tšehhitar Barbora Krejcikova. Kolmandaks langes valgevenelanna Arina Sabalenka ning neljandaks tõusis Kontaveiti Doha finaalis võitnud Swiatek. Kuuendal kohal on kaks kohta ära andnud hispaanlanna Paula Badosa, kelle järel tulevad kreeklanna Maria Sakkari ja tšehhitar Karolina Pliskova. Esikümne lõpetavad üheksandal kohal olev hispaanlanna Garbine Muguruza ja kümnes Ons Jabeur.