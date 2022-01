Maailma esireket Barty võttis kodupubliku ees Austraalia lahtiste võidu

Kui esimene sett valitses kohtumist Barty, siis teises setis suutis Collins 5:1 ette minna. Seejärel võttis Barty neli geimivõitu järjest ning viis kohtumise tie-break'i, kus oli ameeriklannast selgelt üle. Australlanna võitis 82 protsenti oma esimese servi punktidest.

Auhinna andis Bartyle üle endine maailma esireket austraallanna Evonne Fay Goolagong, kes on võitnud üksikmängus seitse suure slämmi turniiri.

See oli Barty kolmas suure slämmi tiitel ning kõik on võidetud erinevatel turniiridel. Enne Austraalia lahtiseid võitis Barty 2019. aastal Prantsusmaa lahtised ning 2021. aastal Wimbledoni tenniseturniiri. Kokku on austraallanna võitnud karjääri jooksul 15 tiitlit.

Austraalia lahtiste esimeses ringis alistas Barty ukrainlanna Lesia Tsurenkot (WTA 119.) 6:0, 6:1. Teises ringis võitis itaallanna Lucia Bronzettit (WTA 142.) 6:1, 6:1 ning kolmandas ringis itaallannat Camila Giorgit (WTA 33.) 6:2, 6:3. Neljandas ringis oli austraallanna 6:4, 6:3 üle Ameerika tennisistist Amanda Anisimovast (WTA 60.). Veerandfinaalis loovutas Barty vastasele vaid kaks geimi ning alistas ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 21.) 6:2, 6:0. Poolfinaalis oli ta 6:1, 6:3 parem Madison Keyst (WTA 51.).

Varem olid Collins ja Barty omavahel kohtunud neli korda, neist kolm oli võitnud Barty. Collinsi ainus võit tuli eelmisel aastal Adelaide turniiril.