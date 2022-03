Maailma esireket Ashleigh Barty lõpetab karjääri

"Täna on raske päev, mis on minu jaoks emotsioone täis, kuna teatan, et loobun profitennisest," kirjutas veidi enam kui kuu aja pärast 26. sünnipäeva tähistav austraallanna sotsiaalmeedias. "Olen tänulik kõige eest, mida see sport on mulle andnud ning lahkun uhke ja rahulolevana. Aitäh kõikidele, kes on mind sel teekonnal toetanud, olen igavesti tänulik nende mälestuste eest, mille oleme koos loonud!"

Barty palus loobumisest teatamiseks appi enda hea sõbranna, endise tennisisti Casey Dellacqua, kes nüüd töötab televisioonis. "Sa oled suure osa minu elust minu jaoks olemas olnud, nii eraelus kui karjääris," ütles Barty pisaraid tagasi hoides. "Mõtlesin, et selle uudise teatamiseks pole õiget ega valet viisi, on vaid minu viis ja minu jaoks on see ideaalne viis, et jagan seda sinuga, räägin sellest sinuga, et lõpetan enda tennisekarjääri. See on esimene kord, kui selle kõva häälega välja olen öelnud ja see on raske, aga olen nii õnnelik ja nii valmis. Ma lihtsalt tean enda südames, et minu jaoks on see õige aeg."

"Olen seda varemgi teinud, aga hoopis teise enesetundega. Olen nii tänulik kõigele, mis tennis on mulle andnud – kõikide mu unistuste täitumise ja enamgi veel," jätkas Barty. "Aga ma tean, et nüüd on aeg eemale astuda ja muid unistusi jahtida, panna reketid maha."

Barty tõusis juba juuniorina tippu, võites neidude Wimbledoni ja kerkides noorte maailma edetabelis teiseks. Lisaks oli ta koos Dellacquaga edukas paarismängus, jõudes kolmel slämmiturniiril finaal, sealhulgas kodustel Austraalia lahtistel, kui Barty oli vaid 16-aastane. Varajase eduga kaasnes aga läbipõlemine ja Barty lõpetas esimest korda karjääri vaid 18-aastaselt.

2016. aastal otsustas ta tipptennisesse naasta ning tõeliseks läbimurdeaastaks osutus 2017, kui ta võitis enda karjääri esimese WTA turniiri üksikmängus, tõustes maailma edetabelis 17. kohale – varem polnud ta esisaja sisse kuulunud.

2019. aastal triumfeeris Barty Prantsusmaa lahtistel ja tõusiski seejärel maailma edetabelis esikohale, kus ta on siiani püsinud. Ühtekokku võitis Barty kolm slämmiturniiri – mullu võidutses ta Wimbledonis ja tänavu kodupubliku ees Austraalia lahtistel. Lisaks võitis ta 2019. aastal WTA finaalturniiri, mis tõi talle tennise kõigi aegade suurima auhinnatšeki – 4,42 miljonit dollarit.

Barty võitis enda karjääri jooksul 15 turniiri üksikmängus ja 12 paarismängus, neist üks ka slämmiturniiril. Lisaks võitis ta mullu Tokyo olümpial segapaarismängus koos John Peersiga pronksmedali.

Eelmise aasta lõpus teatas Barty, et kihlus enda kauaaegse elukaaslase, golfimängija Garry Kissickiga.

"Tean, et inimesed ei pruugi [minu otsust karjäär lõpetada] mõista, aga sellest pole midagi. Ma tean, et minul, Ash Bartyl inimesena on veel nii palju unistusi, mida tahan jahtida ja mille püüdmiseks ei pea ma mööda maailma ringi reisima, olema enda perekonnast ja enda kodust eemal. Olen alati tahtnud olla kodus, seal, kus ma üles kasvasin," rääkis Barty intervjuus Dellacquale. "Ma ei lõpeta kunagi tennise armastamist. See on alati suur osa minu elust. Aga ma usun, et on oluline, et saaksin nautida ka järgmist etappi enda elust – olla Ash Barty inimesena, mitte Ash Barty sportlasena."