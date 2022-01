Maailma esireket alustas turniiri võidukalt

Maailma esireket austraallanna Ashleigh Barty kaotas Austraalia lahtiste esimeses ringis ukrainlanna Lesia Tsurenko (WTA 119.) vastu vaid ühe geimi. Victoria Azarenka (WTA 25.) sai kuue aasta jooksul Austraalias oma esimese võidu ning maailma edetabelis neljandal kohal asuv Barbora Krejcikova jõudis samuti teise ringi. Ons Jabeur (WTA 10.) teatas, et ei osale vigastuse tõttu turniiril.

Barty võitis 54 minutit kestnud matšis Tsurenkot 6:0, 6:1 ning teenis 15. korda koha turniiri teises ringis. Australlanna kohtub teises ringis itaallanna Lucia Bronzettiga (WTA 142.).

Valgevenelanna Azarenka alustas turniiri 6:3, 6:1 võiduga ungarlanna Panna Udvardy (WTA 95.) üle. Kui esimene sett oli üsna tasavägine, siis teises setis võitis Azarenka kuus geimi järjest.

Viimati jõudis Azarenka Austraalia lahtistel teise ringi 2016. aastal. 2019. aastal ja 2021. aastal sai ta avaringis kaotused ning 2017., 2018. ja 2020. aastal jättis ta turniiri vahele. Valgevenelanna teise ringi vastane on šveitslanna Jil Teichmann (WTA 34.).

Barbora Krejcikova alistas 6:2, 6:0 sakslanna Andrea Petkovici (WTA 73.). Krejcikova järgmise ringi vastane on hiinlanna Wang Xiyu (WTA 139.), kes alistas Viktoria Kuzmova (WTA 62.) 7:5, 6:3.

Kaks aastat tagasi Serena Williamsile (WTA 59.) Austraalia lahtistel kõva lahingu andnud Wang Qiang (WTA 110.) näitas, et suudab ikka veel kõrgetel kohtadel olevaid tennisiste alistada. Seekord alistas hiinlanna avaringis ameeriklanna Coco Gauffi (WTA 16.) 6:4, 6:2.

"Ma teadsin, et ta suudab suurepärast tennist mängida. Minu jaoks on edetabelis vaid numbrid," ütles Gauff pärast kaotust. "Ilmselt paberite järgi oleksin pidanud matši võitma. Ma ei mõelnud sellele, et olen kõrgemal kohal kui tema, ma üritasin lihtsalt matši võita. Täna ta aga mängis liiga hästi. Ma ei suutnud ennast mugavalt tunda."

Teises ringis kohtub Wang belglanna Alison van Uytvanckiga (WTA 55.).

Maailma edetabeli üheksas naine tuneeslanna Ons Jabeur loobus seljavigastuse tõttu võistlemast. Sama vigastus sundis teda kolmapäeval Sydneys toimunud eelturniiri veerandfinaalis loobumisvõitu Anett Kontaveidile andma.