Maailma esireket Barty jõudis kodusel suure slämmi turniiril finaali

Viimati nähti australlannat Austraalia lahtiste finaalis 1980. aastal, kui Wendy Turnbull pidi alla vanduma Hana Mandlikovale. Viimase austraallannana võitis tiitli Christine O'Neil 1978. aastal.

Barty ei ole Austraalia lahtistel kaotanud ühtegi setti ning on kuue matši peale kaotanud vaid 21 geimi.

Tund ja kaks minutit kestnud poolfinaalis võitis austraallanna 86 protsenti oma esimese servi punktidest.

Finaalis kohtub Barty poolatari Iga Swiateki (WTA 7.) ja ameeriklanna Danielle Collinsi (WTA 27.) vahelise mängu võitjaga.

Made Down Under ™️



@ashbarty defeats Madison Keys 6-1 6-3 to become the first home representative to reach the #AusOpen women's singles final since 1980.



: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/C7NtLJySmp