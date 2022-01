Soome esireketi alistanud Nadal pääses Melbourne'is finaali

Laupäevase poolfinaali esimeses geimis pidi Nadal päästma kaks murdepalli, ent lubas siis oma servil maailma edetabelis 95. kohal olevale soomlasele avasetis kokku neli punkti ja võitis selle 47 minutiga 6:4.

Teises setis murdis Nadal seisul 4:3, kaotas siis kohe oma servi, aga murdis ka 12. geimis ja pääses 6:4, 7:5 võiduga oma hooaja esimesse finaali. Kogu kohtumine kestis neli minutit vähem kui kaks tundi.

"See on tähtis tagasitulek. Alustada uut hooaega siin Austraalias tähendab mulle palju. Muidugi pean väljakul tegutsema paremini, aga see protsess käib samm sammult," sõnas maailma edetabelis kuuendal kohal olev hispaanlane.

Finaalis kohtub Nadal kvalifikatsioonist alustanud ameeriklase Maxime Cressyga, kes võitis bulgaarlast Grigor Dimitrovi 7:5, 7:6 (9) ja servis sealjuures 17 ässa.