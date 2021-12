Murray alistas näidismatšis pikalt vigastuspausilt naasnud Nadali

Murray ja Nadal kohtusid viimati enam kui viis aastat tagasi, aga viimasel ajal on rohkem mängupraktikat saanud šotlane, sest Nadal käis jalavigastuse tõttu viimati väljakul augusti alguses.

"Mina ja Rafa oleme aastate jooksul mänginud nii palju raskeid matše. Mõlemad oleme hädas olnud vigastustega ja seetõttu oli suurepärane temaga taas väljakut jagada," rääkis Murray kohtumise järel.

"On hea taas väljakul olla. Samal ajal pole ma Andyga ammu kohtunud ja mul on väga hea meel näha teda kõrgel tasemel mängimas," sõnas Nadal. "Minu jaoks on see tagasitulekumatš. Tunded on positiivsed."

Teises Abu Dhabi näidisturniiri poolfinaalis alistas Andrei Rubljov 7:6 (5), 3:6, 6:4 Denis Shapovalovi.