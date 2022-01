Tänak hooaja algusest: auto töökindlus on võimekusest kindlasti tähtsam

"Tuleb öelda, et viimased kaks aastat ei ole olnud edukad, nii et kindlasti on see hea võimalus teha kuttidega koostööd ja valmistada üheskoos hea tugev auto," lausus eestlane intervjuus väljaandele Motorsport.com.

"Kuigi me alustasime pisut hilja ja oleme olnud arendustöödes pisut maas, siis hetkel on hea näha, et inimesed teevad kõvasti tööd. Ma olen kindel, et saame sel aastal kõvasti võitlusesse sekkuda."

"Tegelikult pole õrna aimugi, milline vahe [teistega] on või milline olukord praegu valitseb. Väljakutseid on kõigil. Me keskendume oma tööle ja kuniks oleme tehtuga rahul, peaksime olema uhked," jätkas eestlane.

"Kui jätkame tööd ja üritame eesmärkideni jõuda ja jõuamegi, siis oleme kindlasti tugevad. [Auto] valmib tasapisi. Potentsiaali jagub ja see tundub olevat hea tervik, nii et peame lihtsalt õppima ja mõistma, kus selle auto uba peitub ja kuidas see töötab."

Autoralli MM-sarja uue põlvkonna masinad kasutavad hübriidmootoreid, aga lisaks on võrreldes eelnevaga vähem aerodünaamikadetaile ja muudatused on ka vedrustuses. Puudub keskdiferentsiaal.

"Aasta alguses on töökindlus otsustava tähtsusega," jätkas Tänak. "Ma arvan, et peame alguses korjama kilomeetrite kaupa kogemusi ja tooma punkte, nii et kindlasti on töökindlus tähtsam jõudlusest, aga eks ole näha. Kutid annavad endast parima ja loodetavasti asi toimib."

Autoralli MM-sarja hooaja esimene etapp leiab aset 20.-23. jaanuaril Monte Carlos. Järgmisel nädalal ootavad Tänakut ning tema meeskonnakaaslasi Thierry Neuville'i ja Oliver Solbergi ees testisõidud Prantsusmaal.