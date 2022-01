Tänak: tähtsaim on, et saaksime etapi ilma suuremate probleemideta sõidetud

Sel nädalavahetusel 20.-23. jaanuaril toimub autoralli MM-sarja hooaja esimene etapp Monte Carlos. Eesti rallisõitja Ott Tänak ütles, et öine etapp uue autoga saab olema kindlasti omaette seiklus ning prioriteet on ilma suuremate probleemideta sõidetud saada.

Tänu oma petlikele ja pidevalt muutuvatele oludele on Monte Carlo ralli üks raskemaid ja ettearvatumaid etappe WRC kalendris.

Eesti rallipaar Tänak ja Martin Järveoja alustavad Hyundaiga oma kolmandat hooaega. Paar on varem Monte Carlo etapil poodiumile jõudnud kolmel korral.

"Ma arvan, et Monte Carlo etapile ette vaadates oleme pisut ebakindlad. Meie prioriteet on, et saaksime ralli ilma suuremate probleemideta sõidetud ja auto töös hoida ning võimalikult palju kogemust saada," ütles Tänak esimese etapi eel.

"Monte Carlo rallil sõitmisel ei mängi rolli niivõrd puhas esitus, vaid usaldusväärsus, töökindlus ja väikesed tehtud otsused. Muidugi tahame sel nädalavahetusel hästi lõpetada ja palju punkte koguda. Esimene öine sõit uue autoga on kindlasti suur seiklus," lisas ta.

Paaride Tänak ja Järveoja ning Thierry Neuville ja Martijn Wydaeghe kõrval võistlevad Hyundais ka 20-aastane rootslane Oliver Solberg ja kaassõitja Elliott Edmondson.