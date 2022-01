Tänak avaetapi eel: tingimused on siin paremad kui kunagi varem

Muutlike ilmastikuolude poolest tuntud Monte Carlo ralli on seekord pakkunud sõitjatele palju päikest ja suurepäraseid sõidutingimusi. Ott Tänaku sõnul on tingimused paremad kui varasematel aastatel.

"Tunne on väga hea. Koostame praegu rallilegendi, tingimused on siin praegu paremad kui kunagi varem," rääkis Ott Tänak ralliportaalile DirtFish.

Tänaku sõnul on Hyundai meeskond teinud kõik endast oleneva, et Monte Carlos konkurentsivõimelised olla. "Oleme oma olukorrast võtnud maksimumi ja teinud endast kõik, mis võimalik. Peame selle üle olema õnnelikud ja ralli jooksul saame teada, millises seisus me võrreldes teistega oleme. Midagi enamat poleks me suutnud teha," lisas Tänak.

Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville tunnistas, et hooaja eel on favoriitidest raske rääkida. "Ma loodan, et olen üks favoriitidest, aga ausalt öeldes keegi veel ei tea, kes on favoriidid. Olen Monte Carlos alati heas hoos olnud, aga nüüd on uued autod ja mitu uut sõitjat," ütles Neuville.

Monte Carlo ralli algab neljapäeval hommikuse testikatsega, õhtul sõidetakse kaks esimest kiiruskatset. Eelmisel hooajal võitis Monte Carlo ralli Sebastien Ogier, Ott Tänak pidi rehvi purunemise tõttu ralli pooleli jätma.

Monte Carlo ralli on kavas 20.-23. jaanuarini.