FOTOD | Hyundai rallitiim demonstreeris uue hooaja masinat

Hyundai rallimeeskond avaldas esmaspäeval esimesed pildid uuest i20 N Rally1 võistlusmasinast. Ott Tänak sõnas hooaja eel, et eesmärk on mõistagi MM-tiitel.

"Hooaja eesmärk on lihtne: võita," tõdes Ott Tänak tiimi pressiteate vahendusel. "Ees ootab suur väljakutse, aga see on põnev ja ootan igal juhul värsket algust. Kõik on palju vaeva näinud, uute reeglite valguses pole puhkamiseks palju aega jäänud. See on olnud suur jõupingutus."

"Selle hooaja võtmesõnaks saab töökindlus. Autod peavad rallid lõpetama, koguma maksimaalselt kilomeetreid ja võimalikult palju kogemusi. Samuti saab tähtsaks uutest hübriidmootoritest maksimumi võtmine. Peame palju õppima, aga tahame võita MM-tiitlit ja näeme selle nimel tänavu palju vaeva," lisas Tänak.

Hyundai põhisõitjatena jätkavad Tänak ja Thierry Neuville, nende kõrval kuuluvad tiimi Dani Sordo ja Oliver Solberg. MM-hooaeg algab järgmisel nädalal Monte Carlo ralliga.