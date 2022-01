Tänak: hübriidi eripärad peavad saama sõidustiili osaks

Uue rallihooaja esimese etapini Monte Carlos on jäänud nädal. Ott Tänaku sõnul tuleb uus hooaeg seekord eriti kiiresti peale ning kuigi ajapuudus oli juba pool aastat tagasi, siis praegu on küsimus veelgi rohkem päevakorral. "Tuleb teha nii palju kui suudame, aasta jooksul läheb arendustegevus veel edasi," sõnas Tänak uues Betsafe'i taskuhäälingu episoodis.

Kuigi aasta algab WRC läbi aegade suurima muudatusega, mille peamine poolehoidja Tänak avalikult olnud ei ole, siis on tal hea meel ebaõnnestunud eelmine hooaeg Hyundais selja taha jätta.

"Sisutihe aasta oli erinevate lugudega. Üldiselt need kaks aastat Hyundais on olnud natuke petlikud, sest maailmas on olnud omamoodi kriis. Koostöö hakkas pigem mõistlikult, aga kogu see koroona. Meeskonda otseselt ei näinud ja keeruline oli uute inimestega tuttavaks saada. Hyundail oli ilmselgelt vaja areneda, et tasemele jõuda ja midagi jõudsime kahe aastaga ka ära teha," ütles Tänak.

Asfaldi peal oli enesetunne eelmises Hyundai WRC autos alati keeruline ja koduselt Tänak seal enda sõnul tunda ei saanud. Erinevad piirangud panid käe ette ka korralikule arendusele.

"Esimesed mägirallid oli auto päris kiire, aga disaini poolest liiga õrn. Kõik tugevdused tehti kiiruse arvelt. Meeskond töötas tegelikult kõvasti ja kunagi ei löödud käega, aga auto oli disainitud nende poolt, kes enam meeskonnas pole ja süsteem on ajaga kõvasti muutunud," rääkis Tänak.

Viimase etapi eel ja uue hübriidauto simulatsiooniralliks oli Tänakule selge, et tema mitte osalemine enam hooaja lõpptulemust ei muudaks, aga kodus päästaks mõne inimese elu. Seetõttu võttiski ta viimase kuu vabaks ja proovis oma perekonnale olemas olla.

Aga miks sõlmis ta Hyundaiga uue lepingu erakordselt vara, juba maikuus? "Põhjus on lihtne – uued autod hakkasid rattaid alla saama ja oli võimalus arendustegevuses osaleda. Ilma allkirjata ei olnud keegi nõus näitama, mida plaanitakse, aga minu jaoks oli kriitiline, et saaksin uue auto sünni juures olla," kommenteeris Tänak taskuhäälingus.

Üsna varsti pärast seda teatas Hyundai tiimijuht Andrea Adamo lahkumisest. Tänaku sõnul tuli see meeskonnale sama ootamatult nagu avalikkusele. Ta kinnitab, et otsus ei puudutanud Adamo töist elu, vaid oli isiklikel põhjustel tehtud. Kuni selle hetkeni tegi tiimijuht Tänaku sõnul roppu tööd ja kogu meeskonnaga anti maksimum uue aasta nimel.

Uue hübriidautoga on Tänak saanud testida nädalapäevade jagu, kuid üllatuslikult ei ole sõidukit veel kordagi kruusateedele viidud. Rally1 autod on 1260 kilogrammiga sarja ajaloo raskeimad, mistõttu on täiesti reaalne, et mingitel katsetel hakkavad ka R5 autod mängima esiviisiku kohtade nimel.

"Oht on seal, kus võimsus ei määra ja kaal on oluline – aeglased ja kitsad teed. Üldiselt suurtel teedel kaal ei määra ja kui head pidamist ning elektri lisavõimsust arvestada, siis võiks Rally1 kiirem olla," ütles Tänak.

Tänak võrdleb autosid Dakaril sõitvate bagidega. "Ümber on komposiit ja jämedalt kapott, esiklaas, katus ja tagaluuk peavad olema originaalauto küljest. Suures pildis ei ole ka aerot palju vähem kui eelmises autos. See näeb küll siledam välja, aga kuna auto põhi on kinni ehitatud, siis tekib F1 efekt, kus põrand töötab palju kaasa."

WRC autoga võrreldes on Rally1 sõidukid pisut kohmakamad, mistõttu on aeglaste ja keeruliste teede peal kiiruse vahe suurem. Autol on Tänaku sõnul käike ja amordikäike vähem ja see on raskem. "Eelmine auto oli samamoodi võimas, aga seda oli raske hallata. Küll me uue ka paika saame – tuleb leida aken, kus ta toimib. Ralliautosid on varem ehitatud teisel eesmärgil, aga uued piirangud muudavad oluliselt üldist süsteemi," ütles Tänak interjuus.

Küsimusele, mis hetkedel elektrit kasutada on tema sõnul Rahvusvahelisel autospordi liidul (FIA) keeruline seletus. Iga meeskonna enda otsustada on strateegia, aga energia regenereerimine toimub Tänaku sõnul ainult teatud jõuga pidurdamisel ja energiat saab ära kasutada ainult järgmisel kiirendusel.

"See peab tulema instinktist ja tunnetusega, sest me peame sõitmisega ka tegelema ja muu asi ei tohi unarusse jääda. Eks oleme targemad kui paar rallit on ära sõidetud. Elektri kasutamise hetk oleneb strateegiast ja katse iseloomust. Kõige rohkem tööd saab olema inseneridel," ütles Tänak. Ralliäss on siiski arvamusel, et õige rallisõit tahab sisepõlemismootorit, sest enamik emotsioonist tuleb häälest, mitte auto vaatamisest.

Samuti kinnitab Tänak, et vastupidiselt eesmärgile on hübriidtehnoloogia teinud tiimide jaoks asja kulukamaks. Lisaks ei mõista ta täielikult ka käigukangi tagasitoomise otsust. "Eks see on jälle kokkuhoiu strateegia. Teiselt pool vaadates teeb kangiga sõitmine võistluse väljakutsuvamaks. Üks asi on käigukastide vastupidavus, mis on inseneride jaoks keeruline, teine on rasketes oludes sõitmine. Kui on vaja käiku vahetada, aga kätt roolilt ära võtta ei tahaks."

Kalendrivälistel Eesti rallidel Tänakut uue Hyundaiga tõenäoliselt näha ei saa. "Eks mõtteid on olnud, aga auto areng on jäänud väga viimasele hetkele. Esimesed pool aastat kuni aasta on ikkagi piiratud – täna me väga planeerime, kuhu läheme ja lisasõite pole lihtne võtta," ütles Tänak.

Ühtegi hooajal eesootavat rallit ta eraldi välja tuua ei tahaks, vaid loodab jooksvalt näha, kus ollakse tugevad ja kus nõrgad. "Esimesel aastal on võtmekoht see, kes suudab kõige paremini reageerida oma nõrkadele kohtadele."

